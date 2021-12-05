القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية

المستقلة /- اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية.

وذكر بيان للمديرية، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاحد، أن “مفارز مكتب أبي غريب لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة رائد في وزارة الداخلية ضمن منطقة أبي غريب شمال غربي بغداد خلال الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية”.

وأضاف أن “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات، ومن جانب آخر نفذت مكافحة إجرام بغداد أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم سرقة مبالغ مالية، وحقائب نسائية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة إجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

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