القبض على متهم قام بتسليب دراجة نارية نوع “تكتك”  في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الاثنين ، عن إلقاءها القبض على متهم قام بتسليب دراجة نارية في إحدى مناطق مدينة العمارة .

وذكرت المديرية في بيان ، أن دوريات قسم شرطة النجدة ، ألقت القبض على متهم بتسليب وسرقة دراجة نارية نوع (تكتك) من احد الأشخاص بعد تهديده بأسلحة بيضاء ، وأثناء هروب المتهم بالدراجة المسروقة ، تمت مطاردته ضمن قاطع البلدة واعتراض طريقة والقبض عليه بالجرم المشهود .

وأضافت ، أنه تم تسليم المعتقل الى الجهات المختصة بإجراءات اصولية .

 

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