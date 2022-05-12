القبض على متهم بقتل شخص في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة ميسان ، اليوم الخميس ، القبض على متهم بجريمة القتل العمد في قضاء العمارة مركز  محافظة ميسان  .

وقالت المديرية  في بيان، ان قوة امنية من شعبة مكافحة إجرام حطين بالاشتراك مع الفوج التكتيكي  تمكنت إثر عملية أمنية وفق معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على متهم بارتكاب جريمة القتل العمد في احدى مناطق القضاء المذكور .

واضافت، ان المتهم  هو احد المطلوبين الى الجهات التحقيقية وفق أحكام المادة ( 406) من قانون العقوبات لارتكابه جريمة قتل بحق المواطن(حسن  جبار  الفريداوي  )والذي قتل بتاريخ 29/4/2022 بعد عودته من صلاة الجمعة قرب ناظم الكحلاء في منطقة العروبة ، مشيرة الى ان القوة اقتادته الى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات اللازمة.

ومازالت الاجراءات سارية لحين القبض على  بقية المطلوبين في حادث القتل

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