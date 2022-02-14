 القبض على متهم بسرقة 30مليون ومصوغات ذهبية  في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بجريمة سرقة أموال ومصوغات ذهبية ، اثناء عملية امنية في قضاء المجر الكبير ، جنوبي المحافظة .

وقالت المديرية في بيان ، إن مفارز مكافحة الإجرام / شعبة مكافحة إجرام المجر الكبير ، تمكنت من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (30 مليون دينار مع مصوغات ذهبية ) من داخل إحدى الدور السكنية في قضاء المجر .

واشار البيان ، الى تدوين اقوال المتهم حيث اعترف صراحة بالسرقة ، وتم عرضه امام انظار قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات .

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 القبض على متهم بسرقة 30مليون ومصوغات ذهبية  في ميسان

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