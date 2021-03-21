القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ٦٠ مليون دينار في بغداد

القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ٦٠ مليون دينار في بغداد

المستقلة /- القت القوات الامنية القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ٦٠ مليون دينار في بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية ان : قوة من مكتب مكافحة اجرام الدورة القت القبض على متهم لقيامه بعملية خطف في منطقة الرستمية .

واضاف : تمت عملية القبض بعد توفر معلومات بوجود حادث خطف في المنطقة وتم توقيفه وفق المادة ٤٢١ ق.ع . وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل .

واوضحت : ان مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل القت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٦٠ مليون دينار عراقي ) من إحدى الدور السكنية في منطقة حسينية المعامل شرق العاصمة بغداد ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تدوين أقواله ابتدائيا و قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وتم توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات .