المستقلة /… اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد عن القاء القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بسرقة 10 مليون دينار في العاصمة.

وقالت في بيان لها وتلقته (المستقلة ) اليوم ان “قوة من مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالاتجار بالبشر وفق أحكام المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.

واضاف البيان ان “مفارز مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل ألقت القبض على متهم وفق المادة 444 ق.ع وذلك لقيامه بسرقة مبلغ 10 مليون دينار عراقي مع أجهزة موبايل عدد ثلاثة من داخل إحدى الدور السكنية”.

وتابع انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين لتقديمهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل”. (النهاية)