القبض على متهم بإطلاق النار على العجلات القادمة من الشيب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم السبت عن تنفيذها امر قبض وفق المادة (4) ارهاب بحق متهم قام بتهديد الشركات التجارية واطلاق النار على العجلات القادمة من منفذ الشيب الحدودي في ميسان. وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان قوة امنية من قسم شرطة قضاء الكحلاء وفصيل اسناد مركز المشرح وبإمرة مدير القسم قامت بجمع المعلومات عن المتهم والتحري عن أماكن تواجده حيث تم تحديد مكانه ومحاصرته في أحدى مناطق المحافظة والتمكن من القاء القبض عليه.

وأكدت إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بغية احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.