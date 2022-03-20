القبض على متهمين بافتعال “الدگة العشائرية” في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، الإطاحة بمتهمين إثنين يشكلان عصابة مختصة بافتعال ما يسمى (بالدگة العشائرية) مقابل مبالغ مالية.

وقالت المديرية : ان مفرزة من قسم مكافحة الاجرام، شعبة اجرام البلدة، على اثر معلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت من اعتقالهما بالجرم المشهود أثناء تنفيذهما لعملية الدگة العشائرية في احدى مناطق مدينة العمارة ، وضبط بحوزتهما سلاح ناري نوع كلاشينكوف مع دراجة نارية يستقلانها أثناء العملية.

وأكدت إحالتهما للتحقيق اصولياً واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

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