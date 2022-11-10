القبض على متهمين اجانب  اثنين بقضايا الاتجار بالبشر قرب الحدود مع إيران

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان الخميس عن القاء القبض على متهمين اجانب بتهمة الاتجار بالبشر في محافظة ميسان.

وقالت القيادة في بيان تلقته (المستقلة) ان العملية جاءت في اطار العمل بتوجيهات قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء  ناصر الاسدي حيث تمكنت  شرطة المحافظة من الإطاحة بمتهمين خطيرين يحملون الجنسية الاجنبية مطلوبين بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب العمالة الاجنبية.

واشارت الى ذلك جاء من خلال المعلومات والمتابعة. الدقيقة لجهاز المخابرات العراقي في ميسان ومكافحة اجرام ميسان شعبة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع لواء الحدود العاشر.

واوضح انه بعد الرصد والتحقق وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم من قبل القوة اعلاه قرب الحدود العراقية الايرانية حيث نتج عنه الاطاحة بمتهمين عدد اثنين يحملون الجنسية الاجنبية يمتهنون جريمة الاتجار بالبشر وتهريب العمالة الاجنبية.

واكد البيان أن المتهمين بعد مواجهتهم بالادلة والقرائن اعترفوا صراحة بالتهم المنسوبة اليهم، و تم  تصديق اقوالهم بدائيا وقضائيًا.

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