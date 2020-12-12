القبض على متهمين اثنين في بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة

القبض على متهمين اثنين في بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة

المستقلة /… أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة للداخلية العراقية عن القبض على متهمين اثنين في العاصمة بغداد ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج العراق.

وقالت في بيان لها وتلقته ( المستقلة ) اليوم السبت ، إن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين ضمن شبكة لتزوير عقارات الدولة والمواطنين الذي يقيمون خارج البلد من خلال وكالات مزورة”.

وتابعت الوكالة أن “عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم لهما بعد استدراجهما في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود، وبدلالة احدهم تم ضبط داخل منزله أوراق مزورة تخص عقارات الدولة وأختام وهويات وطوابع وسندات مختومة وأخرى فارغة وكتب مختلفة جميعها مزورة”.

وبينت أنه “تم تدوين أقوالهما ابتدائياً بالاعتراف وايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيقات وللاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما”.

واشار البيان الى ان “ذلك تمت عبر متابعة عصابات الجريمة المنظمة من مرتكبي الجرائم التي تستهدف أملاك الدولة والاحتيال على المواطنين”.( النهاية)