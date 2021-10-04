القبض على متهمة مطلوبة بجريمة قتل ومتهم آخر بالاتجار بالبشر في بغداد

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهمة مطلوبة بجريمة قتل ومتهم آخر بالاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، المستقلة اليوم الاثنين، إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد- مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة بجريمة قتل وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وتوقيفها أصوليا وفق المادة أعلاه”.

وأضاف البيان “كما تمكنت مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية من إلقاء القبض على متهم لقيامه الاتجار بالبشر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة (6) من قانون الاتجار بالبشر”.

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