القبض على متهمة بالسرقة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم، عن إلقاء القبض على متهمة قامت بمساعدة مجموعة إجرامية حول سرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق مدينة العمارة ، مركز المحافظة .

وقالت المديرية في بيان : ان مفارز مكافحة الإجرام ، شعبة إجرام حطين ، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قامت بالتخطيط ومساعدة مجموعة متخصصة بالسرقة ، وذلك لسرقة منزل أحد أقاربها ،  مؤكدا بأنها أعترفت صراحة أثناء التحقيق بسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من داخل المنزل .

ولفتت المديرية ، الى تدوين أقوالها ابتدائياً وتوقيفها وفق المادة 443 من قانون العقوبات ،  منوهة بانة لاتزال عمليات البحث والتحري عن بقية المتهمين جارية لحين اعتقالهم وتقديمهم للقضاء .

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