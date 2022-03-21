القبض على متهمة بالسرقة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم، عن إلقاء القبض على متهمة قامت بمساعدة مجموعة إجرامية حول سرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق مدينة العمارة ، مركز المحافظة .

وقالت المديرية في بيان : ان مفارز مكافحة الإجرام ، شعبة إجرام حطين ، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قامت بالتخطيط ومساعدة مجموعة متخصصة بالسرقة ، وذلك لسرقة منزل أحد أقاربها ، مؤكدا بأنها أعترفت صراحة أثناء التحقيق بسرقة مبلغ من المال ومصوغات ذهبية من داخل المنزل .

ولفتت المديرية ، الى تدوين أقوالها ابتدائياً وتوقيفها وفق المادة 443 من قانون العقوبات ، منوهة بانة لاتزال عمليات البحث والتحري عن بقية المتهمين جارية لحين اعتقالهم وتقديمهم للقضاء .