القبض على متاجر بمادة الكريستال المخدرة في كركوك

القبض على متاجر بمادة الكريستال المخدرة في كركوك

المستقلة/- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عن القاء القبض على متهم بحوزته 810 غم كريستال في كركوك.

وتمكنت مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من القبض على اربعة متهمين مطلوبين قضائيا بجريمة ترويج وبيع وتعاطي المواد المخدرة في عموم مناطق المحافظة من خلال التحري ومداهمة اوكارهم، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وتمت احالة المتهمين للقضاء وفق المواد (28 و 32 /مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل.

وفي وقت سابق ألقت القوات الأمنية القبض على احد تجار المواد المخدرة في البصرة في منطقة حي الحسين “الحيانية”، حسب بيان للداخلية.

وضبط بحوزة المتهم (500 غم) من مادة الكرستال المخدرة، و(147) حبة مخدرة مع ميزان الكتروني.

وأمس أيضا اعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن تمكن مفارز سيطرة عفك من إلقاء القبض على متهم قادم من محافظة بغداد وضبطت بحوزته ٤ اكياس من مادة الكرستال المخدرة مع امبولة تستخدم لتعاطي المخدرات.(النهاية)