القبض على قاتل والد المحامي المخطوف علي جاسب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. بعد التشكيك بصحة الاتهامات الموجهة لقتلة والد المحامي المخطوف علي جاسب في محافظة ميسان، وتداول منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد، اكد مدير شرطة ميسان العميد عبدالخضر الساعدي القبض على قاتل والد المحامي علي جاسب بعد ساعات من الحادثة.

وأشار الساعدي الى أ، الحادثة كانت بسبب نزاع عشائري ادى الى حدوث القتل، مبينا ان القاتل هو ابن عم المجني عليه.

ودعا الى من يريد التاكد من المحامين ان ياتي الى العمارة ويرى القضية والاعتراف، منوها بان المتهم اعترف وقد دونت اوقواله قضائيا.

من جانبها أعلنت محكمة تحقيق العمارة عن تصديق اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسم حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المتهم افاد باعترافاته أن المجنى عليه (زوج عمته) كان يتهمه بإختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها، مبينا أن الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه”.

وكانت شرطة ميسان قد أعلنت مساء امس الاربعاء القبض على المتهم بأغتيال والد المحامي علي جاسب .

وذكرت ان عملية القبض جاءت بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة من قبل شرطة محافظة ميسان وبوقت قياسي .

وبعد الإعلان عن القاء القبض على الجاني، ظهرت منشورات ومقاطع فيديو تشكك بصحة الاتهامات الموجه الى الشخص الذي تم اعتقاله، وتوجه الاتهامات الى جهات أخرى، منوهة الى انها ذات الجهات التي اختطفت ابن القتيل الذي لم تعرف اية معلومات عنه رغم مرور اكثر من سنة على عملية الاختطاف.

واشتهر الضحية جاسم حطاب، بعد اختطاف ابنه المحامي، عبر مقاطع الفيديو والرسائل التي كان يوجهها الى المسؤولين كافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وآخرها ما وجهه الى البابا فرانسيس لدى زيارته الأخيرة للعراق، مناشدا ان يساعده في معرفة مصير ابنه.