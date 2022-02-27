القبض على قاتل صاحب معرض للسيارات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأحد ، تفاصيل جريمة قتل حدثت بالقرب من (مطعم وكافيه الشناشيل) ، في وقت سابق وسط مدينة العمارة .

وأوضحت المديرية في بيان : ان مفارز قسم مكافحة الإجرام/ شعبة مكافحة إجرام حطين ومركز شرطة حطين بالاشتراك مع قوة من خلية الصقور ، تمكنت وبجهود أمنية كبيرة ، من اعتقال متهم بارتكاب جريمة القتل العمد بحق أحد أصحاب المعارض الخاصة ببيع وشراء السيارات، فيما أُجري له كشف الدلالة في محل ارتكاب الجريمة بحضور قائد شرطة المحافظة وقاضي محكمة جنايات ميسان وعدد من مدراء الأجهزة الامنية .

وأضافت المديرية ، أن المتهم  إعترف اثناء التحقيق انه حاول إيهام المجني عليه وإخباره بوجود سيارة للبيع طالباً منه التوجه لمكان تواجد السيارة ، وأثناء ذلك ركب الجاني عجلة المجني عليه والتي يستقلها مع شقيقه، لغرض استدلالهما على منزله ، وخلال ذلك قام بإشهار مسدسه وقتل سائق العجلة ومحاولاً كذلك قتل شقيقه الا ان الاخير تمكن من الترجل والنجاة بنفسه، بعد رفضهما تسليمه مبلغاً من المال .

وأشارت المديرية ، الى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته وفق القانون .

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