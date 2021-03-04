القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

المستقلة /- أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من نصب كمائن محكمة أفضت إلى اعتقال إرهابيين اثنين كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة إبان سيطرة عصابات داعش على مناطق غرب المحافظة”.

وبحسب البيان، “وقد جرى تدوين أقوالهما أصوليا، بعدما اعترفا بتنفيذهما عمليات نهب وسيطرة على أراضي ومنازل المدنيين العزل آنذاك”.

وأكد الجهاز ” إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما”.