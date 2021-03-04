القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

المستقلة /- أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إنه “استناداً الى معلومات دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القانونية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من نصب كمائن محكمة أفضت إلى اعتقال إرهابيين اثنين كانا يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية الجزيرة إبان سيطرة عصابات داعش على مناطق غرب المحافظة”.

وبحسب البيان، “وقد جرى تدوين أقوالهما أصوليا، بعدما اعترفا بتنفيذهما عمليات نهب وسيطرة على أراضي ومنازل المدنيين العزل آنذاك”.

وأكد الجهاز ” إحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهما”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نائب مستقل يتهم الحكومة بالبحث عن تبريرات لاي انتهاك للسيادة العراقية

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف إلى 64 دولاراً للبرميل الواحد

اخبار العراق

اليوم الخميس .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

الدوري العراقي الممتاز..ميسان تستضيف 3 مباريات في افتتاح الجولة الثالثة

اخبار العراق

“الرقم الوظيفي”..التخطيط تختبر النظام في التربية كأولى الوزارات

اخر الاخبار

القبض على عناصر ينتمون إلى “ديوان الغنائم” داعش في نينوى

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخبار العراق

النزاهة :ضبط عقود مخالفة للضوابط تجاوزت ال5 مليار في ميسان

اخر الاخبار

الداخلية تكشف عن حصيلة ممارساتها الأمنية في محافظات بغداد والمثنى و كربلاء وبابل

اخر الاخبار

القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظتي البصرة وديالى

اخبار الاردن

ردة فعل جريئة لنائب أردني خلال برنامج حواري بسبب ضيف إسرائيلي

اخر الاخبار

شاهد: اعترافات صادمة وبكاء لأسرى حوثيين في مأرب

اخر الاخبار

فجر السعيد تتحدى وزير الصحة “لأطلع الشارع بلا كمامة”

اخر الاخبار

شاهد: تحطم طائرة رش إسرائيلية بالنقب وإصابة الطيار

اخر الاخبار

تشابه أسماء يحول اردني لوزير لبناني

اخر الاخبار

عراقية فقدت جنينها بعد توقيفها تقدم شكوى ضد الشرطة الفرنسية

اخر الاخبار

امرأة تقتل قائد لواء الباقر