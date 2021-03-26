القبض على عمال بنغال سرقوا 500 الف دولار من مواطن في بغداد

المستقلة /… القت مفارز طوارئ شرطة بغداد ترافقها دوريات النجدة القبض على ثلاثة متهمين بسرقة خمسمائة الف دولار امريكي من مواطن في بغداد .

وقال المقدم عزيز ناصر مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن “احد المواطنين توجه الى مفارز الطوارئ وبين انه تعرض الى حادث سرقة خمسمائة الف دولار امريكي”.

وأضاف ناصر أنه “بعد جمع المعلومات تبين ان المشاركين في السرقة هم من الجنسية البنغالية ويتواجدون في قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد السادس، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع دوريات نجدة الرصافة”.

وتابع أنه “بعد البحث وبدلالة المشتكي تم القبض عليهم تم تسليم الاطراف كافة الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”. (النهاية)

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