القبض على عصابة متهمة بجرائم اغتصاب في ميسان مكونه من 10افراد

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان عن القاءها ، القبض على أفراد عصابة مكونه من عشرة أفراد لارتكابهم جرائم الاغتصاب في مناطق متفرقة من مدينة العمارة .

وقالت المديرية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “بعد وقوع حالة اغتصاب وتوفر معلومات دقيقة عن الحادثة ، وجه قائد شرطة ميسان بتشكيل فريق مختص من قسم مكافحة الإجرام وفوج ميسان التكتيكي وبإشراف مدير القسم ، لمتابعة الجناة واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم”، مشيرا ان فريق العمل تمكن من القبض على (8) متهمين منهم بمناطق متفرقة من مركز المحافظة يشكلون عصابة اغتصاب بحق الأطفال والمراهقين.

وأضاف البيان تم القبض على أفراد العصابة بعد مطاردات وتبادل اطلاق نار مع قوة مكافحة الاجرام ورجالات فوج ميسان التكتيكي ، مؤكدا بانهم اعترفوا إثناء التحقيق بارتكابهم جريمة الاغتصاب بحق شاب دون سن البلوغ .

ولفت الى أن التحقيقات لا زالت مستمرة معهم لمعرفة حالات الاغتصاب التي ارتكبوها بحق الاطفال وغيرهم من المراهقين . مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا .