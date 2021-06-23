المستقلة/-اعلنت خلية الاعلام الامني عن القاء القبض على عصابة خارجة عن القانون في ميسان تبتز المواطنين بالتهديد والاغتيال ومساومتهم بدفع مبالغ مالية “.

وذكر بيان للخلية ” انه من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة والعصابات الخارجه عن القانون وبعد ورود بلاغ من احد المواطنيين بأستهداف منزله بواسطة رمانة يدوية وعلى اثر الاخبار تم استحصال الموافقات القضائية، فيما تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات القي القبض على ثلاثة متهمين صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤/ ارهاب) وبعد التعمق بالتحقيق اعترفوا بقيامهم أستهداف منزل المشتكي ومنازل اخرى بهدف التهديد والابتزاز وذلك لمساومتهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم المساس بهم”.