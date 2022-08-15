القبض على عصابة تهريب المشتقات النفطية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة شرطة ميسان، الاثنين، عن القاء القبض على مجموعة تتاجر بالمشتقات النفطية في ميسان.

وقال إعلام القيادة لـ(المستقلة) ان  قائد شرطة ميسان اللواء ناصر الأسدي وجه بتشكيل فريق عمل مختص من قسم مكافحة إجرام ميسان بعد معلومات وردت القيادة عن وجود مجموعة أشخاص يعملون ببيع وتهريب مادة زيت الغاز (الگاز)

وأضاف بعد اخذ الموافقات الأصولية من الجهات المختصة نفذ فريق العمل في الساعة (الثالثة) من فجر اليوم الإثنين ، كمين أمني محكم ، تم خلاله القبض على (3) متهمين وضبط (4) حاويات مملؤة بمادة () سعة الواحدة منها (1000) لتر وجهاز تفريغ (روبن) عدد (2) موضوعة في ساحة قريبة من دار المتهمين ، في منطقة الحولي .

وأشار الى تم تدوين أقوالهم بدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق أحكام المادة 3 من قانون العقوبات الخاص بتهريب النفط ومشتقاته .

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