القبض على عصابةخطرة تسرق المواطنين بعد خروجهم من المصارف

القبض على عصابةخطرة تسرق المواطنين بعد خروجهم من المصارف

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان عن القبض على واحدة من أخطر العصابات المتخصصة بسرقة المبالغ المالية من المواطنين في المحافظة .

وقالت المديرية في بيان ، بعد أن تعددت حالات سرقة مبالغ مالية من المواطنين بعد خروجهم من المصارف أو من شركات الصيرفه والتحويل المالي ، تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المحافظة العميد (عبدالخضر جاسم محمد) ومدير مكافحة إجرام ميسان ومدير شعبة مكافحة إجرام البلدة وضباط ومنتسبي الشعبة وبعد جمع المعلومات الدقيقة ومتابعة كاميرات المراقبة والمصادر تم التوصل إلى تحديد هوية عناصر هذه العصابة والقبض عليهم في عملية نوعية مهمة .

وأوضحت، أن أفراد العصابة كانو يقومون بالتجوال قرب المصارف وشركات الصيرفة والتحويل المالي ويراقبون المواطنين الخارجين من هذه الأماكن وهم يحملون مبالغهم المالية ومتابعة حركتهم وبمجرد توقف ونزول المواطن ولو لدقائق بسيطة يقومون بكسر زجاج سيارته الجانبي وسرقة أمواله .

وأشار البيان ، إلى أن العصابة قامت بسرقة مبالغ مالية من (5) مواطنين وان عدد أفرادها (اثنان) احدهم من سكنة محافظة بغداد والاخر من سكنة محافظة البصرة ، حيث تم القبض عليهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل .

من جهته وصف قائد شرطة ميسان العملية بالمهمة جدا وفريق العمل بالشجعان ، داعيا إلى بذل المزيد من العطاء