القبض على عريس أردني حضر بطائرة “هليكوبتر” إلى مكان حفل زفافه لخرق قانون الدفاع

المستقلة /- أقام عريس أردني حفل زفافه بوجود الحضور مخالفًا أوامر الجهات بشأن حظر إقامة التجمعات، كما حضر إلى مكان إقامة الحفل بواسطة طائرة “هليكوبتر” خاصة.

وقرر محافظ مدينة الزرقاء سجن العريس الأردني ووالده لإقامتهما حفل زفاف في مزرعة خاصة دعا إليه 300 شخص، رغم عدد إصابات فيروس كورونا القياسي الذي يُسجل هذه الأيام في الأردن.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف في تصريحات صحافية، إن معلومات وردت لدى الأجهزة الأمنية بخصوص إقامة حفل زفاف في مزرعة، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى المكان وأوقفت العريس ووالده، وتم تحويلهما إلى القضاء والحاكم الإداري.

ووثق مقطع فيديو لحظة حضور العريس إلى مكان إقامة حفل الزفاف في طائرة هليكوبتر خاصة.