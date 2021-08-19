القبض على عدد من المتهمين بسبب نزاع عشائري مسلح في البصرة

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، القبض على عدد من المتهمين بسبب نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة.

وذكرت مديرية شرطة البصرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الخميس، أنه “بعد ورود إخبار بحادث مشاجرة عشائرية مسلحة في قضاء المدينة بين عشيرتين بسبب خلاف شخصي، ادت إلى إصابة شخص مستطرق باطلاقة نارية في الزند، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضاف البيان، “على الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة المدينة، ومركز شرطة الإمام الصادق، وفوج طوارئ الشرطة الخامس، وقوة من قيادة عمليات البصرة والانتقال إلى محل الحادث وإلقاء القبض على تسعة متهمين من طرفي المشاجرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والنزاعات في المحافظة”.

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