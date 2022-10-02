القبض على عدد ممن سهلوا هروب متهم في قضاء الكحلاء

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة عمليات ميسان، الاحد، عن تنفيذ عملية عسكرية بقضاء الكحلاء.

وقال بيان عن قيادة العمليات أن قوة عسكرية مشتركة من لواء المشاة السابع والتسعين متمثلة بالفوج الاول وقوة من قسم شرطة قضاء الكحلاء القت القبض على عدد من المشتبه بهم بتورطهم بالمساعدة على هروب مرتكبي الاعتداء على دورية لمديرية شرطة مكافحة اجرام الكحلاء.

واشارت الى أن العملية جاءت  بحسب المعلومات الاستخبارية، منوهة الى ضبط العجلة التي نفذت الاعتداء والتي عثرت عليها القوة.

وذكر البيان ان المشتبه بهم تم احالتهم الى الجهات التحقيقية وبقرارات قضائية لينالوا جزائهم العادل.

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