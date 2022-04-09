القبض على ضابط كبير في ميسان بتهمة قتل شقيق واثق البطاط

القبض على ضابط كبير في ميسان بتهمة قتل شقيق واثق البطاط

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان، السبت، عن القاء القبض على ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي متهما بحادث قتل في ميسان.

وذكر بيان أصدرته القيادة ان مفارز امنية تمكنت من القبض على أحد المتهمين الثلاثة بحادث مقتل شخصين وإصابة شخص واحد في ميسان نتيجة خلاف عائلي.

واواشارت الى أن سيطرة ناحية العزير تمكنت من القبض على الضابط أثناء محاولة الهروب خارج المحافظة.

وكانت القيادة أعلنت مساء الجمعة إن ثلاثة أشقاء تبادلوا إطلاق النار فيما بينهم بسبب خلاف عائلي حدث في منزلهم في منطقة حي المعلمين القديم تسبب بمقتل اثنين منهم وإصابة آخر بجروح خطرة نقل على إثرها للمستشفى. منوهة الى فتح تحقيقا بالحادثة وانها شخصت هوية الجناة .

يذكر أن الحادث المذكور أدى الى مقتل صادق البطاط واحد أبنائه، وهو شقيق زعيم فصيل كتائب حزب الله في العراق واثق البطاط.