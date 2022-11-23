القبض على شخص اقدم على تعنيف والدته المسنة

الام المعنفة

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأربعاء ، القبض على متهم اقدم على تعنيف والدته المسنة في احدى مناطق المحافظة .

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) بعد ورود معلومات عن اعتداء احد الأشخاص على والدته وتعرضها للضرب وبعض الجروح الظاهرة على جسدها ، على الفور ولاهمية الموضوع تمكنت مفارز قسم حماية الآسرة والطفل من العنف الأسري وبإشراف مدير القسم العميد صلاح دحام منحوش ، من اعتقال المتهم المعتدي وعرضه على انظار قاضي التحقيق المختص والذي قرر توقيفه وفق المادة (413) من قانون العقوبات.

و ناشدت مديرية شرطة المحافظة ، أبناء المجتمع كافة بالبر والوفاء والاحسان للوالدين ونبذ العنف الأسري بكافة اشكاله والتقيد بالقانون والأعراف والأخلاق والقيم السائدة.

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