القبض على شخص اغتصب “طفلا” جنوب العراق

المستقلة /… القت قوة من شرطة محافظة المثنى القبض على شخص قام بالاعتداء “جنسيا” على حدث في الـ15 من عمره.

وقال بيان من شرطة المثنى وتلقته (المستقلة)… اليوم الخميس أنه “تم تسجيل شكوى من قبل المدعي بالحق الشخصي في شعبة مكافحة أجرام الرميثة التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام في المثنى، حيث جاء في الشكوى أن ابنه الحدث الذي يبلغ من العمر 15 سنة قد تعرض إلى الاعتداء جنسي بالقوة من قبل الشخص الذي قام باستدراجه إلى بيته في أحد المناطق السكنية الشعبية في القضاء”.

وأضاف انه “تم تشكيل فريق عمل برئاسة العميد عبد الرضا كاطع فهد قائد شرطة المثنى وعضوية العميد صدام داخل كاظم مدير القسم وضابط الشعبة تم جمع المعلومات والادلة على مكان تواجد المتهم وإصدار أمر قبض قضائي بحقه والقي القبض عليه”.

وتابع البيان أنه “تم إرسال الطفل (المجني عليه) إلى دائرة الطبابة العدلية في السماوة، وقد دونت اقواله (الجاني) وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بالاعتداء حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة (393) من قانون العقوبات العراقي”، لافتا إلى أنه “تمت إحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل”. (اتلنهاية)