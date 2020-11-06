القبض على شاب ينتحل صفة طبيب ويتجول في المستشفى بميسان

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، عن القبض على شخص انتحل صفة طبيب.

وذكر بيان عن المديرية بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود منتحل شخصية طبيب يتجول في المستشفى تم تشكيل مفرزة من مركز شرطة حطين تمكنت من القاء القبض عليه، وهو يرتدي الزي الطبي ويضع باج طبيب.

وأشار البيان الى انه الشخص المذكور برر وجوده في المستشفى بأنه طالب بالمرحلة الأخيرة بكلية الطب وهو الان يؤدي التطبيق العملي في مستشفى الصدر العام

وأوضح البيان انه بعد التحقيق معه وطلب أوراقه الثبوتية تبين انتحاله صفه طبيب متدرب، مؤكدا ان امر اعتقالة كان اصوليا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وأحالته للمحكمة المختصة لينال جزاءه.