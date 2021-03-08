القبض على ستة إرهابيين بعمليات نوعية في ثلاث محافظات

المستقلة /… أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة قيام جهاز مكافحة الإرهاب بالقبض على ستة إرهابيين بعمليات نوعية منفصلة في بغداد والأنبار والسليمانية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم إن “قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي في حي اليرموك بالعاصمة بغداد، وإرهابيين أثنين في مُحافظة الأنبار”.

وأضاف أن “قوات مكافحة الارهاب تمكنت أيضا من القاء القبض على عُنصرين إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع أسايش مُحافظة السُليمانية، كما ألقي القبض على عُنصر إرهابي من عصابات داعـش في عملية نوعية في الفلوجة بمحافظة الأنبار، ليصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 6 عناصر”. (النهاية)

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