القبض على سارق الدراجات نارية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاحد، عن تمكن قسم مكافحة الأجرام شعبة سرقة السيارات من القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في مناطق متفرقة من مدينة العمارة .

وقالت المديرية ، نتيجة للعمل المتواصل ونصب الكمائن وبعد جهود حثيثة من قبل مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات ، تم القبض على أحد المتهمين بسرقة الدراجات النارية في إحدى مناطق محافظة ميسان .

وأشارت الى أن المتهم أعترف اثناء التحقيق بتنفيذ 10 عمليات سرقة لدراجات نارية، منوهة الى تصديق اعترافاته ابتدائيا وقضائيا وتسليمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون .

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