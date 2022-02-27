القبض على سارق التك تك في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان عن تمكن قسم مكافحة الأجرام شعبة سرقة السيارات من القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية نوع تك تك في مناطق متفرقة من مدينة العمارة .

وقالت المديرية ، نتيجة للعمل المتواصل ونصب الكمائن وبعد جهود حثيثة من قبل مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات ، تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته دراجة تك تك في إحدى مناطق محافظة ميسان .

وأشارت الى أن المتهم أعترف اثناء التحقيق بقيامه بتنفيذ 7 عمليات سرقة لدراجات النارية من النوع أعلاه، مشيرة  الى تصديق اعترافاته ابتدائيا وقضائيا وتسليمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

القبض على سارق التك تك في ميسان

اخر الاخبار

انجلينا جولي.. تركيزي حالياً مع الشعب الأوكراني

اخر الاخبار

بوتين يهدد العالم بالنووي

اخر الاخبار

الإفتاء تحذر من التسمية بهذا الاسم

اخر الاخبار

تراجع نسبة التأييد لبايدن

اخر الاخبار

تأجيل محاكمة المتهمين بوفاة نزار بنات

اخر الاخبار

الجميع يسقط … جندي روسي اسير : لم نرد الحرب – فيديو

اخر الاخبار

الجميع يسقط … جندي روسي اسير : لم نرد الحرب – فيديو

اخر الاخبار

شاهد : حرب شوارع بين القوات الأوكرانية والروسية

اخر الاخبار

انفوجرافيك : ما هي الجرائم المتهم بها “فلاديمير بوتين” وما هي ابرز الحقائق عنه؟

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يحدد أسعار فوائد حسابات التوفير والودائع الثابتة

اخر الاخبار

دراسة : ارتفاع ضغط الدم المستمر يؤثر على صحة العيون

اقتصادية

تقارير : أكثر من 2000 طن من الذهب بحوزة 10 دول عربية و بينها العراق

اخبار العراق

التجارة الإيرانية تخطط للاستحواذ على “الحصة الكبيرة” لأوكرانيا في السوق العراقية

اخر الاخبار

ماهي اسباب زيارة “الحلبوسي و الخنجر” الى تركيا

اخبار العراق

المرور العامة تعيد فتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

اخر الاخبار

مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم