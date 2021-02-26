القبض على زعيم عصابة قتل اربع اشخاص في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة ميسان، الجمعة، عن القاءها القبض على متهم وصف بالخطير حسب بيان المديرية.

وقالت المديرية في البيان ” نفذت مفارز قسم شرطة المجر الكبير عملية نوعية بالأشتراك مع مديرية الأمن الوطني اسفرت عن إلقاء القبض على متهم خطير مطلوب للقضاء”، منوهة الى أن العملية جرت باشراف مدير الشرطة شخصيا ، مع مفارز مشتركة من قسم شرطة المجر الكبير تحديدا منطقة الوادي، مع مديرية الأمن الوطني.

واوضح ان العملية استندت لمعلومات دقيقة أسفرت عن القبض على متهم هارب بجريمة قتل أربعة أشخاص ورئيس عصابة منظمة تقوم بعمليات غير قانونية وتهدد أرواح المواطنين ومطلوب وفق احكام المادة (٤٠٦) من قانون العقوبات ، ومحكوم بالإعدام غيابياً بعد مطاردته في أماكن وعره من قبل القوات الامنية ٠

وأكد إحالة المتهم إلى الجهات ألتحقيقيه لغرض إجراء التحقيق معهم وإحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل ٠