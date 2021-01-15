القبض على “داعشي” خطير حاول التسلل الى تركيا

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المستقلة..أعلن الجيش التركي عن إلقاء القبض على “إرهابي أجنبي منتم لتنظيم “داعش” ومدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، على الحدود مع سوريا”.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان، بأن القوات الحدودية في ولاية كليس جنوبي البلاد، رصدت شخصا يحاول الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وأشار البيان إلى أن القوات الحدودية تمكنت من إلقاء القبض على الشخص، وتبين أنه يحمل جنسية أوزبكستان وينتمي إلى تنظيم “داعش”، كما تبين أنه مدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، ولا تزال الإجراءات متواصلة بحقه في النيابة العامة بولاية كليس.

 

المصدر: روسيا اليوم

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