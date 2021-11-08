القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهمة “الإرهاب” في بغداد

المستقلة /-أعلنت وزارة الدفاع، القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهمة “الإرهاب” في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إن “مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة على مداخل العاصمة وبالتعاون مع مفارز مشتركة ومن خلال ممارسة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب أثناء محاولتهم الدخول إلى بغداد من سيطرتي الشعب الرئيسة وواسط”.

وأوضح البيان أن “المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتم القبض من خلال تدقيق الأسماء ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمطوبين للقضاء”.