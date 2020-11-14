القبض على ثلاثة متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في الناصرية

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..القت شعبة مخدرات الناصرية ، اليوم السبت ، القبض على ثلاثة متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة .

وقال بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز شعبة المخدرات والمؤثرات العقلية في الناصرية ، القت القبض على ثلاثة متهمين بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات ، وضبطت داخل منازلهم  715 قرصا مخدرا ، و 14 غراما من مادة الكريستال المخدر ، وادوات تعاطي “.

واشار الى ” اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم ، وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.

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