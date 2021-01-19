القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4/ارهاب في صلاح الدين
المستقلة /- القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات صلاح الدين في وزارة الداخلية القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي .
وذكر بيان للوكالة تلقت المستقلة نسخة منة : تم القبض على الارهابيين الثلاثة بالجرم المشهود اثناء قيامهم توزيع مايسمى بالكفالات على عوائل عصابات داعش في منطقة سليمان بيك ضمن محافظة صلاح الدين .
واضاف انه : ومن خلال التحقيقات معهم اعترفوا بقيامهم بعملية توزيع الاموال على العوائل ، فضلاً عن قيامهم بنقل المواد الغذائية والامور اللوجستية الاخرى لعناصر عصابات داعش مقابل مبالغ مالية .
واوضح البيان انه تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
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