القبض على ثلاثة أشخاص في ميسان احدهم متهم بقتل محامي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت  قيادة شرطة ميسان ، اليوم الاثنين ، القبض على ثلاثة أشخاص احدهم متهم بجريمة القتل العمد في قضاء المجر الكبير ، جنوب المحافظة .

وقالت القيادة في بيان تلقته (المستقلة) ان قوة امنية من شعبة مكافحة إجرام البلدة بالاشتراك مع الفوج التكتيكي وباشراف آمر الفوج وضابط الشعبة ، واثناء تنفيذ عملية أمنية ، في احدى مناطق قضاء المجر ، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم متهم جريمة القتل العمد ، وذلك بالاستناد على معلومات استخبارية دقيقة ، وفريق عمل مشكل من قائد شرطة المحافظة .

واضافت ان المتهم مطلوب وفق أحكام المادة ( 406) من قانون العقوبات لارتكابه جريمة قتل بحق المواطن المحامي علي كريم الباوي والذي قتل بتاريخ 8/1/2023 ، بسبب خلافات عشائرية حول قضية امراة ، منوهة الى اطلاق سراح الشخصين الاخرين من قبل قاضي التحقيق وذلك للشك والاشتباه الحاصل باسمائهم .

واشار البيان الى ان القوة اقتادت المتهم الى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، ومازالت الاجراءات سارية لحين القبض على بقية المطلوبين في حادثة القتل .

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