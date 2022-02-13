القبض على تاجر مخدرات في ميسان بحوزته (1) كم من الكريستال

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /.. كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الأحد ، عن القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (1 كغم) من مادة الكرستال المخدرة مع إثنين من اطفاله ، جنوبي المحافظة .

وذكر بيان للمديرية ، أن مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ، بالاشتراك مع سيطرة العزير ، واثناء عمليات التفتيش الدقيق واستناداً على معلومات استخبارية ، تمكنت من إلقاء القبض على تاجر للمخدرات من سكنة محافظة البصرة ، مع إثنين من اطفاله ، وضبط (كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة داخل العجلة التي يستقلها .

وأشار الى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة وفق أحكام المادة القانونية (28) من قانون العقوبات .