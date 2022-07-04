القبض على تاجر مخدرات في ميسان اعترف بارتكابه 15 جريمة سرقة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهم قام بتنفيذ عدد من عمليات السرقة بالاضافة الى تجارة وتعاطي المخدرات .

وقالت المديرية في بيان، أن شعبة مكافحة سرقة السيارات وباشراف مدير القسم، القت القبض على تاجر مخدرات  نفذ 15 جريمة سرقة  والمطلوب وفق المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات العراقي (السرقات) .

وأضافت، خلال التحقيق مع المتهم إعترف بقيامه بتنفيذه 15 جريمة سرقة ضمن مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان كما ضبط بحوزته سلاح نوع مسدس وادوات لتعاطي المخدرات، كذلك بعد التدقيق في قاعدة البيانات تبين ان المتهم مطلوب الى مديرية مخدرات ميسان ب4 قضايا وفق المادة 28  تجارة المخدرات.

وأشارت المديرية الى احالته للقضاء والذي قرر توقيفه وفق القانون .

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