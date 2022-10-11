القبض على تاجر سلاح و(3) اخرين في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي /..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان،اليوم الثلاثاء، القبض على تاجر سلاح و(3) اخرين وفق المادة (4) ارهاب

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان مفارز شرطة قضاء قلعة صالح وبإمرة مدير القسم العقيد حيدر عزيز مجيد بالاشتراك مع ف 3 لواء 97 ق ع. م تمكنت من اعتقال (3) متهمين وفق المادة (4) ارهاب لارتكابهم جريمة انية بمايعرف. بالدكة العشائرية في ناحية العزير التابعة للقضاء أعلاه.

وأشارت الى ضبط اسلحة نارية بحوزتهم في قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة، مبينة ان  السلاح نوع جي سي وبندقية كلاشنكوف وعتاد من نوعه.

كما القت المفارز على تاجر سلاح في مركز قضاء قلعة صالح جعل من منزله مكاناً لبيع وشراء الاسحلة حيث ضبط بحوزته اسلحة واعتدة مختلفة الانواع

واشارت المديرية الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا.

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