القبض على امراة سرقت زوجها بمساعدة سائق “تكتك”

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، عن القاء القبض على امرأة قامت بسرقة زوجها مبلغ مالي بمساعدة صاحب تكتك في احد أحياء العمارة.

وقال اعلام المديرية من خلال البحث والتحري تمكن فريق العمل المشكل من قبل قائد شرطة المحافظة والمتكون من ضباط شعبة مكافحة حطين الاكفاء ، من كشف ملابسات حادث سرقة احد المشتكين مبلغ (25) مليون دينار عراقي ، بعد مغادرته للمنزل برفقه زوجته.

واوضح انه بعد جمع المعلومات ومقاطعتها تم القاء القبض على احد المتهمين ومن خلال التعمق بالتحقيق اعترف صراحة قيامه بسرقة المبلغ من دار المشتكي اعلاه وبالتعاون مع زوجة المشتكي، مؤكدا بأنه تعرف عليها بصفته سائق تكتك ‏وكانت تستأجره بين فترة وآخرى ثم طرحت عليه فكرة سرقة زوجها عندما يكون المنزل فارغ وبالفعل قامت بالاتصال به بعد أن خرجت مع زوجها خارج المنزل واخبرته بمكان وجود النقود وعلى اثرها نفذ عملية السرقة .

واشار الى بالاس إصدار أمر قبض بحق زوجة المشتكي والقاء القبض عليها ومن خلال التحقيق معها أيدت ما ورد في تفاصيل السرقة . لافتا الى ان المديرية صدقت الأقوال قضائيا.