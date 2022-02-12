القبض على المسؤول عن عمليات خطف واغتيال في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت قيادة عمليات ميسان، السبت، عن القاءها القبض عن متهم خطير جدا  في ميسان، حسب بيان عن خلية الاعلام الامني.

وقالت الخلية في بيانها أن قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات القت القبض على “المجرم” حسن طراد غليم “المسووًل عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان”.

واشارت إلى أن غليم مطلوب للقضاء العراقي وفق المادة ٤ ارهاب، مبينا ان عملية القبض عليه تمت بتنفيذ مداهمة نوعية في ناحية المشرح الحدودية مع إيران.

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