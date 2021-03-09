مصر.. القبض على المتحرش بطفلة المعادي ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى عقب مرور قرابة ٢٠ ساعة من الواقعة.

وكلفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، نجدة الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، بالبحث عن الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش، وإحضارها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه ومواجهته بالفيديوهات المتحفظ عليها، وتحديد هوية الطفلة وأسرتها.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة،، لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما آثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه. وأظهر الفيديو استدراج المتحرش طفلة صغيرة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بدلة سوداء ويحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة وتشاجر الجيران القاطنون بالطابق الأرضي مع المتحرش الذي فر هاربًا.