القبض على افراد عصابة مخدرات دولية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان والمنشآت القبض على بقية افراد عصابة المخدرات الدولية ( اجانب الجنسية ) .

وقال اعلام المديرية بان مكافحة المخدرات بالاشتراك مع استخبارات ميسان تمكنت من القبض على العصابة في اطراف مدينة العمارة، مشيرا الى ان العملية جاءت من خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة من المصادر الموثوقة عن اماكن وتحركات بقية افراد العصابة الدولية والصادر بحقهم اوامر قبض وفق المادة ٢٧ تجارة المخدرات الدولية

واوضح بأنه تم تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات في ميسان ونصب كمين محكم لهم في منطقة البتيرة شمال غرب المحافظة حيث نتج عنه القبض على اثنين من المطلوبين اجانب الجنسية.

ولفت الى ان المديرية ذكرت في وقت سابق بالقائها القبض على رئيس العصابة الخاصة بتجارة المخدرات عبر الحدود والمعروفة بالتجارة الدولية وبصحبته 3 افراد من العصابة، مؤكدة احالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل و توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٧ تجارة المخدرات الدولية.

ولم يذكر اعلام المديرية جنسية الاشخاص الذين تم القبض عليهم.