القبض على ارهابي فجر عجلة مفخخة في محافظة المثنى في 2016

المستقلة/في مطلع العام ٢٠١٦ انفجرت عجلة مفخخة في محافظة المثنى راح ضحيها اكثر من ثلاثين شهيداً ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في محافظتي بغداد و المثنى تمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد منفذي تلك الجريمة في منطقة اللطيفية .

وكانت هذه الحملة ضمن محافظة بغداد وهو مطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي، وقد تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته الى جهة الطلب.