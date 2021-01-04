القبض على ارهابي فجر عجلة مفخخة في محافظة المثنى في 2016

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المستقلة/في مطلع العام ٢٠١٦ انفجرت عجلة مفخخة في محافظة المثنى راح ضحيها اكثر من ثلاثين شهيداً ، وبعد تكثيف الجهد الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات في محافظتي بغداد و المثنى تمكنت مفارز شعبة استخبارات المحمودية التابعة لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد منفذي تلك الجريمة في منطقة اللطيفية .

وكانت هذه الحملة ضمن محافظة بغداد وهو مطلوب وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابي، وقد تم تدوين اقواله بالاعتراف واحالته الى جهة الطلب.

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