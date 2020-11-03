القبض على ” ارهابي خطير ” وفق قانون 4 ارهاب بمحافظة كركوك

المستقلة /- القت القوات الامنية القبض على احد الارهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان : الارهابي مطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي، و اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بأنتمائه لتلك العصابات الإجرامية وعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين.

واضاف : ان الارهابي عمل على إيصال المعلومات لهم عن تحركات القوات الأمنية كما وعمل ناقلا لعوائل عصابات داعش مقابل مبالغ مادية لتقديمة الدعم والاسناد لعناصر داعش ،فضلا عن كونة من عائلة داعشية لدية اثنين من إخوته ضمن صفوف داعش الارهابي.