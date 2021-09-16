القبض على احدى أفراد عصابة نسائية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت قيادة شرطة ميسان عن القائها القبض على احدى أفراد عصابة نسائية متخصصة بالسرقة.

وقالت القيادة في بيان إن مكافحة الاجرام  البلدة تمكنت من القبض على  احدى افراد عصابة نسائية  متخصصة في السرقة داخل الاسواق الشعبية في ميسان، مبينة أن المتهمة قبض عليها  في سوق العمارة الكبير

و أوضحت أن العصابة متكونة من ثلاثة نساء وقامت بتنفيذ 7 عمليات سرقة بعد تتبع المتبضعات النساء في الاسواق الشعبية  وسرقة حقائبهن الشخصية والمبالغ المالية والمصوغات  الذهبية التي بداخلها.

واكدت القيادة تدوين اقوال المتهمة، وانها اعترفت صراحة بقيامها  مع افراد العصابة بعمليات السرقة هذا و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق المادة ٤٤٦ ق .

ونوهت إلى ان تم مسبقا  تسجيل شكوى بحوادث السرقات اعلاه .

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