القبض على إنتحاري اراد التفجير في أعياد الميلاد ببغداد

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المستقلة /- أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، إلقاء القبض على انتحاري يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد.

وقال الجهاز  أن “تم القبض وفق أوامر أدارية من مفارز الجهاز على مفرزة إرهابية تنتمي لما يسمى قاطع ديالى تتكون من اربعة افراد بينهم انتحاري يروم تفجير نفسه خلال أعياد رأس السنة في بغداد”.

وأضاف، أنه “تم القبض على آمر المفرزة و ناقلٍ وجُنديّ ، اذ دونت اقوالهم اصولياً واعترفوا بتلقيهم توجيهات بزعزعة الإستقرار وإحداث خرق أمني في العاصمة خلال أعياد الميلاد”.

وأشار الى، انه “تم إحالتهم الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

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القبض على إنتحاري اراد التفجير في أعياد الميلاد ببغداد