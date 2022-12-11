القبض على أخطر متهم مطلوب في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت  قيادة  عمليات ميسان، الاحد، عن القبض على من وصفته “اخطر مطلوب” في المحافظة.

وقال بيان عن القيادة ” ان قطعات من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات وبكمين استخباري ومتابعة شخصية من قائد العمليات  اللواء محمد الزبيدي تمكنت من إلقاء القبض على أخطر مطلوب في محافظة ميسان”.

وببنت ان المتهم كان يقوم باستدراج المواطنين من المحافظات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من اجل اختطافهم وتسليبهم.

و اشار البيان الى اعتراف المتهم  بجرائمه، منوها الى أنه مطلوب ايضاً وفق احكام المادة 4/إرهاب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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