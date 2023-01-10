القبض سابق على موظف بتهمة الرشوة وتضخم الأموال

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمري قبض بحق موظفين سابقين في الهيئة؛ بتهمة الرشوة وتضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت المستقلة، أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق موظف سابق في هيئة النزاهة وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) عن تهمة انتحال صفة؛ من أجل الحصول على مبالغ ماليَّة بصورة مخالفة للقانون”.

وأضاف، أن “المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض بحق المتهم الهارب وزوجته الموظفة السابقة في الهيئة”، مبيناً أن “الأمر صدر على وفق أحكام المادة (١٩/ ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل؛ عن تهمة العجز عن إثبات الزيادة الحاصلة في أموالهما”.

وأكد القاضي (حيدر حنون)، في وقت سابق، أن مناشدات كثيرة وصلته من موظفي الهيئة للإسراع في عمليَّة استرداد المتهمين من الجانب التركي.